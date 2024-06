Homem é preso suspeito de estuprar criança 9 anos no interior do AM

Segundo a polícia, o autor é um amigo próximo da família, que frequentava a mesma comunidade e as mesmas festas que a criança

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 9 anos em Apuí, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu na segunda-feira (3), em uma fazenda na Zona Rural do município.

Conforme o delegado Wellington Militão, da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, as investigações iniciaram após denúncia do Conselho Tutelar de Apuí, momento em que foi relatado que os crimes ocorreram em agosto de 2023.

“A vítima relatou os detalhes dos abusos sofridos para uma das conselheiras tutelar, após participar de uma palestra na escola. O autor é um amigo próximo da família, que frequentava a mesma comunidade e as mesmas festas que a criança”, disse.

Segundo o delegado, em decorrência do vínculo que o homem tinha com a família, foi representada a prisão temporária para que não houvesse interferência nas investigações, e ainda serão realizadas mais diligências acerca do caso.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Brasileiro acusado de estupro sequestra e mata enteada nos EUA