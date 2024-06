Disputa para vaga de vice de David Almeida

As articulações de bastidores em torno das pré-candidaturas à Prefeitura de Manaus avançaram na última semana e podem resultar em mudanças no cenário político. No evento de oficialização de pré-candidatura, realizado na segunda-feira (3), David Almeida (Avante), recebeu apoio variado de parlamentares da base na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), além de representantes dos partidos aliados: Avante, MDB, PSD, Agir e Democracia Cristã (DC). Nesse cenário, três nomes são apontados para uma possível escolha para o cargo de vice.

Essa situação polarizada demonstra que nenhuma definição oficial, para um vice-candidato, mas que possivelmente será de um dos partidos aliados que estiveram presentes durante o evento de pré-candidatura. Indagado sobre a escolha do vice no evento, David Almeida continuou fazendo “mistério”, mas disse que, se pudesse escolher, escolheria o atual vice-prefeito Marcos Rotta. “Um cara sensacional e fantástico”, exaltou.

“Temos uma consolidação da nossa candidatura, estou trabalhando com os partidos aliados, nós temos bons nomes, bons números de aprovação da gestão, bons números de intenções de votos. Todo apoio é bem-vindo, eu não fecho a porta para nada”, disse pré-candidato David Almeida, após o recente aceno de Rotta a Wilson Lima.

O atual vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (PP), não poderá se candidatar a nenhum cargo nas eleições de 2024. Rotta exerceu as funções de vice-prefeito entre 2017 e 2020, ao lado do ex-tucano Arthur Virgílio Neto, e entre 2021 e 2024, ao lado de David Almeida. Por não se desincompatibilizar no prazo determinado pela Justiça Eleitoral da função de secretário da Casa Civil, em 2024 também não poderá se candidatar a vereador.

O cientista político, Carlos Santiago, afirma que a estratégia de adiar a escolha dos vice-candidatos faz parte de acordos políticos.

“As escolhas dos vices passam por composições e acordos políticos que devem terminar somente no final dos registros de candidaturas, pois até as convenções partidárias ainda são possíveis novos candidatos serem lançados e a retirada de candidaturas. Agora, é o momento de exposição de nomes, de pré-lançamentos e de exposições de propostas”, afirmou.

Possíveis nomes para vice-candidatos

Nomes que circulam como possíveis vice de David Almeida em uma eventual composição de chapa, são o de Jesus Alves (MDB), secretário municipal de Habitação, que esteve na pré-candidatura representando o MDB e o senador Eduardo Braga. Outro nome é Paulo Radin (PSD), presidente do diretório municipal do PSD e representante do senador Omar Aziz.

Jesus Alves destacou que já faz um ano da parceria entre seu partido e o prefeito, e expressou orgulho ao afirmar que David Almeida foi o melhor prefeito da história de Manaus. Ele ressaltou, durante o evento, a importância da criação da pasta, e que, a aliança com o partido, a prefeitura conquistou um aporte de mais de R$ 100 milhões o desenvolvimento de programas de habitação. “Isso sim é uma aliança em prol do povo”, frisou.

Paulo Radin (PSD) conclamou todos os apoiadores do senador a apoiar o prefeito David Almeida. O presidente do diretório municipal do PSD enumerou uma série de benfeitorias realizadas em Manaus, pela gestão de David Almeida, e em nome do senador Omar Aziz, presidente regional da legenda, conclamou a todos a apoiarem a reeleição do prefeito. Radin observou que não será uma eleição fácil. “A vitória, depois de muito batalha, ela tem um sabor melhor”, disse.

O nome do vice na chapa de David, que depende de negociações com partidos que formam seu arco de aliança, ainda não foi definido e deverá ser divulgado no dia 31 de julho.

Nos bastidores, nomes como o de Renato Jr., secretário de obras do município, também aparecem como um possível vice-candidato, mas caso a escolha se confirme, será considerada uma “traição” a Eduardo Braga e Omar Aziz, que têm ajudado David Almeida com viabilização de recursos para os projetos da cidade. O nome do vice seria uma indicação dos senadores.

O prefeito de Manaus disse que o trabalho da gestão não vai parar por conta da eleição. “Tudo que tiver para fazer e entregar será feito e será entregue”, afirmou.

David explicou que, até o dia 5 de julho, ele seguirá à frente dos trabalhos, e a partir do dia 6, seguirá no trabalho como gestor, mas, após o horário de expediente, partirá para a sua agenda como pré-candidato.

O vice-governador do Amazonas e presidente municipal do Avante, Tadeu de Souza (Avante), durante o evento de pré-candidatura de David Almeida, lembrou dos caminhos pelos quais David traçou na vida pública e a partir do conhecimento de gestão, conseguiu realizar mudanças importantes para a cidade.

“Não estamos falando aqui de ‘triunfalismo’, de achar que é o melhor. Só quem tem oportunidade de gerir a complexidade de uma cidade urbana de uma cidade de mais de 2 bilhões de pessoas, sabe que essa cidade não pode ser entregue a amadores. Essa cidade não é um laboratório de experimentações”, salientou Tadeu.

A convenção do Avante, que confirmará a chapa do partido para as eleições deste ano, está marcada para o dia 5 de agosto, prazo legal para quem está em mandato possa participar de ações públicas da gestão.

Segundo turno

O prefeito David Almeida não nega uma possível aliança em um eventual segundo turno das eleições municipais. Almeida não descartar a possibilidade de uma aproximação com o presidente da Aleam, Roberto Cidade (União). “Não existem portas fechadas”, afirmou.

