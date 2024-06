‘Bebeu’ é preso após matar ‘Papinha’ a facadas por vingança no AM

A motivação teria sido uma briga envolvendo a vítima e o filho do autor

Um homem identificado como Fracinelde Freitas da Silva, de 41 anos, conhecido como “Bebeu”, foi preso em flagrante, após matar a facadas, Kened Vieira Acioly, 29, conhecido como “Papinha”, por vingança. A prisão ocorreu nesta terça-feira (4), no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Eirunepé.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé, o crime ocorreu na tarde de terça-feira, no mesmo bairro onde o ”Bebeu” foi preso, e a motivação teria sido uma briga envolvendo a vítima e o filho do infrator.

“Kened agrediu fisicamente o filho do autor e, como forma de vingança, “Bebeu” esfaqueou o “Papinha”. Depois do crime, ele fugiu para a casa da sua irmã, onde foi preso pelos policiais civis e militares na noite de terça-feira”, disse o delegado.

Fracinelde Freitas da Silva responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

