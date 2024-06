Trio do Real Madrid se apresenta e Dorival Jr agora tem Seleção Brasileira completa nos EUA

Equipe segue em preparação para a Copa América, com dois amistosos antes da competição continental

Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr. se apresentaram à Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (5), em Orlando, nos Estados Unidos. Os três jogadores do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões no sábado (1), foram os últimos a chegar na concentração.

Desde a última quinta-feira (30), Dorival Júnior treina os convocados para a disputa da Copa América, que será aberta no dia 20. O Brasil estreia na competição no dia 24, quando enfrentará a Costa Rica, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai também fazem parte do grupo da Seleção na primeira fase.

Antes, a Seleção Brasileira faz dois amistosos. Os comandados de Dorival Júnior enfrentam o México, em College Station, no Texas, no sábado (8), e os Estados Unidos, em Orlando, na próxima terça-feira (12). Nesta quinta-feira (6), a delegação embarca para o primeiro amistoso da fase de preparação.

Em entrevista à CBF TV, Vini Jr., autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, disse que o objetivo agora é conquistar a Copa América.

“Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento. A geração vem muito forte para ganhar grandes coisas com a Seleção”, disse o jogador, que foi o destaque nas conquistas do Real Madrid na atual temporada.

“Estou muito feliz de chegar aqui em Orlando, com toda a comissão técnica. A gente tem que fazer de tudo para ter uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América’, afirmou o atacante.

