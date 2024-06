Motorista de caminhão morre ao ter cabeça esmagada dentro de cabine, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Josimar dos Reis Tavares, de 44 anos, morre na tarde desta quarta-feira (5), após ter a cabeça esmagada em um grave acidente de trânsito no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, Josimar conduzia o veículo, quando acabou perdendo o controle do caminhão em uma ladeira. O automóvel parou na lateral da via e com o impacto, a cabine virou e esmagou a cabeça da vítima. Ele morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, assim como o Instituto Médico Legal (IML). O caso é acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

