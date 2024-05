Motorista fica ferido em acidente entre micro-ônibus escolar e caçamba no AM

No momento do acidente não havia estudantes a bordo

Iranduba (AM) – Um acidente entre um micro-ônibus escolar e uma caçamba de lixo deixou um motorista, ainda não identificado, ferido na tarde desta segunda-feira (27), no ramal Paricatuba, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), no interior do Amazonas.

De acordo com testemunhas, o micro-ônibus seguia pela pista molhada, em meio à forte chuva, quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira da caçamba que estava parada na pista. Com o impacto da colisão, o motorista do veículo escolar ficou ferido. Uma ambulância foi acionada para socorrer a vítima.

No momento do acidente não havia estudantes a bordo.

Foto: Divulgação

