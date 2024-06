IMAGENS FORTES: Assaltante é espancado até a morte, em Manaus

População percebeu que o homem tentou assaltar um morador e reagiu com violência

Manaus (AM) – Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto após ser agredido e jogado em um igarapé, na avenida Tenente Roxana Bonese, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, durante a quarta-feira (5).

Segundo testemunhas, o homem assaltou, junto a um comparsa, um morador, que percebeu que a arma usada no crime era de mentira, e gritou por ajuda.

Os moradores da área ouviram o pedido da vítima do assalto, e a dupla de criminosos foi perseguida e agredida com chutes e pedradas. O comparsa conseguiu fugir, e o homem morreu ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas devido à gravidade dos ferimentos, o ela acabou morrendo.

Leia mais

Locutor é morto após negar R$ 2 a assaltante

Policiais frustram ação de assaltantes dentro de ônibus em Manaus

Casal tem moto roubada por assaltantes armados em Manaus; veja vídeo do momento