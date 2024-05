Policiais frustram ação de assaltantes dentro de ônibus em Manaus

Manaus (AM) – Uma dupla, de 19 e 23 anos, foram presos em flagrante no momento em que assaltavam um ônibus na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, durante a tarde de sexta-feira (17).

Segundo a equipe de polícia que atendeu a ocorrência, os agentes de segurança estavam em patrulhamento na via, quando perceberam o sinal do motorista do ônibus, que avisou sobre a ação criminosa que acontecia dentro do coletivo.

Ainda de acordo com os policiais, assim que a guarnição se aproximou e o ônibus parou, um dos assaltantes correu para uma área de mata, mas foi capturado. O outro que permaneceu dentro do veículo também foi preso.

Na ação foram apreendidas uma arma de fogo caseira e uma arma branca. O material e os suspeitos foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Mãe dá voadora em ladrão e livra filho de assalto; VÍDEO

Suspeito de cometer assaltos, homem é agredido com pernamanca em Manaus

IMAGENS FORTES: suspeito de assalto leva tiros na mão durante tribunal do crime no AM