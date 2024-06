Serão aceitos pagamento com as bandeiras Visa, Mastercard e Elo e é válido para compra da passagem integral, no valor de R$ 4,50.

Os usuários do transporte coletivo já podem pagar a passagem de ônibus com cartões de crédito ou débito a vista em todos os terminais e estações de Manaus. O novo sistema “PagaFácil”, lançado pela Prefeitura de Manaus nesta quinta-feira (6), aceita pagamento com as bandeiras Visa, Mastercard e Elo e é válido para compra da passagem integral, no valor de R$ 4,50.

A nova forma de pagamento permite que os passageiros utilizem seus cartões de crédito, débito e pré-pago, smartphones ou smartwatches, com a tecnologia NFC, proporcionando praticidade e agilidade para os usuários. O usuário poderá pagar uma passagem por catraca.

Diariamente, cerca de 140 mil passageiros passam pelos terminais de integração e estações de transferência de Manaus. Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), destacou a inovação do novo serviço.

“Nosso objetivo é que todos tenham acesso ao ônibus de forma muito fácil. Então, esse sistema de pagamento por meio de cartão ou débito, permite que qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha o cartão PassaFácil, entre no terminal usando esta nova modalidade de pagamento”, destacou.

Paulo Henrique ressaltou que por conta da comunicação, ainda não irão instalar o novo sistema dentro dos ônibus, mas irão colocar em teste em alguns veículos.

“Hoje todo mundo tem uma conta, cartão ou celular com o sistema de Smart Card, então a gente está evoluindo para este novo sistema. Outra coisa é que ao facilitar o pagamento da passagem, tiramos cada vez mais dinheiro dos ônibus, aumentando a segurança dentro dos coletivos”, explicou.

O “PagaFácil”, pagamento por cartões e celulares, funciona por aproximação, sem contato (contactless) e sem a necessidade de digitar senha.

Para pagar a passagem com esta nova opção, o usuário deverá, obrigatoriamente, ter um cartão de débito ou crédito que possua a tecnologia por aproximação (NFC) – na qual basta encostar no validador para efetuar o pagamento.

A função precisa ter sido ativada pelo usuário junto ao banco. A cobrança da tarifa aparecerá na fatura ou no extrato da conta corrente do usuário.

Atualmente, apenas cerca de 16% dos usuários ainda pagam com dinheiro no transporte coletivo da capital. Além desse novo sistema, os usuários ainda podem utilizar os serviços do aplicativo RecargaPay, que permite o pagamento de contas com qualquer cartão de crédito, transações com Pix, recarga de celular, vales-presente, entre outros.

A recarga do cartão PassaFácil pode ser realizada em mais de 150 postos espalhados pela cidade, além dos 10 postos do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas (Sinetram).

