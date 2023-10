Wi-fi gratuito é ofertado em terminais de ônibus em Manaus; saiba como usar

Informação e tecnologia na palma da mão passam a ser ofertadas, pela Prefeitura de Manaus, aos usuários de transporte que utilizam os cinco terminais de integração da capital. Os locais contarão com serviços gratuitos de wi-fi para quem quiser conectar os aparelhos celulares à internet para acessar o aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, ler notícias, conferir as redes sociais e as informações da atual gestão da prefeitura. Tudo isto, sem custo aos usuários.

O vice-prefeito e chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, que participou, nesta terça-feira (10) no Terminal de Integração 1 (T1), do lançamento do serviço, ressaltou o compromisso da prefeitura em trazer novas técnicas, tecnologias e ações que coloquem a capital no centro do desenvolvimento tecnológico.

“A partir de hoje, todos os usuários do sistema de transporte público terão acesso gratuito à internet nos terminais de ônibus da cidade de Manaus. Nós temos, hoje, o menor tempo de espera aqui, no T1, do Brasil, aproximadamente 11 minutos. Então, é um momento importante de nós colocarmos verdadeiramente Manaus na era do avanço tecnológico”, afirmou.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, destacou o pioneirismo da ação.

“Essa é a primeira vez que é ofertado, na cidade de Manaus, o serviço gratuito de internet nos terminais, isso é um pioneirismo muito grande. Agora, contamos com ônibus modernos e um sistema totalmente rastreado por GPS. Os passageiros podem localizar seus ônibus a partir do aplicativo ‘Cadê Meu Ônibus’. E, para coroar todos esses avanços, estamos introduzindo a internet nos terminais.”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Como acessar

O procedimento é simples e rápido. Basta fazer um pequeno cadastro informando o nome completo, e-mail, CPF e data de nascimento, além de aceitar os termos de uso e a política de privacidade. Serão 30 minutos de rede liberada e só poderá usar novamente após 8 horas.

“A pessoa vai acessar um formulário, após estar conectada na rede. A gente vai deixar um vídeo, bem didático, para que as pessoas consigam fazer uso da rede. Uma vez preenchidos os dados no formulário, está liberado o acesso, de maneira simples e rápida, sem que a gente tenha muito transtorno para conectar”, garantiu Francinaldo Souza, gerente de tecnologia do Sinetram.

Os passageiros ainda poderão aproveitar o acesso para comprar crédito on-line por meio do app “Cadê meu ônibus recarga” ou pelo PIX no número 92 98444-4412.

Primeira capital conectada

Manaus se tornou a primeira capital da região Norte a disponibilizar internet grátis nos terminais de integração para os passageiros do transporte coletivo. Essa iniciativa visa melhorar a experiência dos usuários enquanto aguardam seus ônibus. Além de proporcionar entretenimento, a medida também facilita o acesso a informações e serviços on-line durante a espera.

É importante destacar que o tempo médio de espera no Terminal 1 é de aproximadamente 11 minutos. Durante esse período, os passageiros aguardam a chegada de seus ônibus, e agora podem utilizar a internet para tornar esse tempo mais produtivo e agradável.

