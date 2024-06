Pizzaria de Manaus oferta ‘Pizza do Amor’ para casais celebrarem Dia dos Namorados

A pizza em formato de coração já faz parte do calendário comemorativo do Loppiano Pizza

Manaus (AM) — Tradição italiana, tempero amazônico, música ao vivo e muito romance no ar devem marcar a data destinada aos apaixonados, o Dia dos Namorados, celebrado na próxima quarta (12). Clássica pizzaria da capital amazonense — que completou 30 anos de atividade em abril deste ano –, a Loppiano Pizza conta com uma programação dedicada a essa celebração, acompanhada do retorno da memorável “Pizza do Amor”.

Com recheio de chocolate preto, muçarela, morangos, doce de leite e catupiry, a pizza em formato de coração já faz parte do calendário comemorativo do estabelecimento e ficará disponível na data apenas para entregas.

“Nosso objetivo é fazer com que os casais colecionem memórias especiais”, enfatiza o sócio fundador do empreendimento, Rogério Cunha.

Outra sobremesa exclusiva para a data será o “Petit Amour”, um delicioso mini bolo de chocolate, servido com sorvete de creme e morango em calda. O novo item do cardápio estará disponível na data somente no salão do restaurante, localizado na Rua Major Gabriel, 1080, bairro Praça 14.

Além das sobremesas diferenciadas, o Dia dos Namorados na Loppiano contará com um ambiente decorado especialmente para a celebração anual e com uma trilha sonora personalizada, entoada pela dupla Amanda e Eberson.

“Tenho certeza que os dois irão embalar os corações apaixonados, com sucessos românticos que prometem realçar o clima de romance e aconchego”, enfatiza Rogério.

As reservas para a data mais romântica do ano — celebrada anualmente no dia 12 de junho — podem ser feitas pelos telefones 3642-1234 ou 99279-4958. De acordo com o empresário e idealizador da Loppiano ao lado da esposa, Lourdinha Cunha, a missão de toda equipe é garantir uma noite muito especial para os fiéis clientes celebrarem o momento ao lado da pessoa amada.

“Será uma noite mágica, com música ao vivo, vinhos de alta qualidade, sobremesas exclusivas e, claro, pizzas deliciosas”, finaliza.

