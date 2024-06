Casa de Praia Zezinho Corrêa sedia aniversário do Mercenaries Moto Clube, em Manaus

Com 27 anos de fundação, o Mercenaries Moto Cube é uma instituição beneficente voltada para o hobby do motociclismo

Manaus (AM) — A casa de praia Zezinho Corrêa, vai sediar, neste sábado (8), das 14h às 22h, o 27º aniversário do Mercenaries Moto Clube. O evento terá entrada gratuita no espaço, que está localizado no complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Realizado pelo segundo ano consecutivo na casa de praia Zezinho Corrêa, o evento tem como objetivo comemorar e relembrar as grandes conquistas sociais da instituição Mercenaries Moto Clube. O evento também vai contar com uma motociata reunindo todos os colaboradores da organização.

“É uma honra para nossa gestão poder contribuir com eventos tão significativos. O Mercenaries Moto Clube buscou nossa parceria a fim de utilizar o espaço público, o qual foi adequadamente preparado para atender às necessidades de nossa comunidade. Convido você e sua família para prestigiarem este momento especial”, convidou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

“O propósito deste evento é inteiramente beneficente. Todos os anos, em parceria com a Prefeitura de Manaus, realizamos esta iniciativa aqui, incluindo campanhas de arrecadação de alimentos destinados a instituições de caridade. Além disso, oferecemos educação sobre trânsito, proporcionando à comunidade uma compreensão mais ampla do motociclismo, ao mesmo tempo, em que promovemos ações sociais destinadas a auxiliar um número ainda maior de pessoas” declarou o vice-presidente do Mercenaries Moto Clube, Henrique de Oliveira.

Parceria

Com 27 anos de fundação, o Mercenaries Moto Cube é uma instituição beneficente voltada para o hobby do motociclismo, com o intuito de difundir o moto-clubismo na região, promovendo campanhas de educação de trânsito e expondo motos das principais montadoras, concessionárias e revendedoras de motopeças em Manaus. A instituição é a segunda fundação amazonense mais antiga do Norte do país.

Confira a programação do evento:

14h – Abertura do evento;

14h30 – Concentração para a motociata (Tremzão);

15h – Saída da Motociata (com 1h de duração do percurso);

16h – Retorno Casa de Praia;

16h30 – Salto Paraquedas com bandeiras;

17h30 – Apresentação de Bandas;

19h30 – Entrega honrarias prefeito e secretário;

21h – Entrega Troféus moto clubes/moto grupo;

22h – Encerramento do Evento;

Local de concentração da motociata – estacionamento inferior da Ponta Negra.

