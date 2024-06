Jovem é preso após realizar 13 furtos no interior do AM

Santa Isabel do Rio Negro (AM) — Erik Nilo da Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (7), por furto. O suspeito estava sendo investigado por ter uma extensa ficha criminal com 15 ações penais, sendo 13 por furto e duas por receptação. A prisão ocorreu no bairro Centro, município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76ª DIP de santa Isabel do Rio Negro, a captura de Erik aconteceu após uma vítima comparecer à unidade policial e informar que ele estaria saindo de sua residência com alguns pertences oriundos de furtos que, possivelmente, iriam ser repassados adiante.

“Imediatamente, montamos uma equipe e saímos em campo para prender o autor. Nós conseguimos localizá-lo próximo a uma unidade hospitalar, no Centro da cidade. Ele estava em posse de sacos de cimentos, um aparelho de TV e um aparelho celular. Na mesma ocasião, o autuamos e conduzimos ele até a delegacia”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, os objetos que estavam com ele foram restituídos aos seus respectivos donos, ainda na sexta-feira (7). O delegado apontou que no último mês, houve 8 denúncias de roubos efetuados por Erik. Tendo em vista, a extensa ficha criminal em nome dele, foi representada pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Erik Nilo responderá por furto, ele segue à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

