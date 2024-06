PDT oficializa apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos a prefeito de Manaus

Manaus (AM) — O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou neste sábado (8) o apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT) para a prefeitura de Manaus. No ato, Marcelo Ramos falou do orgulho e alegria de receber o apoio da sigla nas eleições municipais de 2024.

“O conforto do PDT na minha candidatura demonstra que houve uma orientação da direção nacional. Não foi uma imposição que incomodou a direção municipal. O local de um partido democrático e de centro-esquerda é com uma candidatura que represente isso e não com uma candidatura que represente o atraso do que foi o governo Bolsonaro para cidade de Manaus”, afirmou Marcelo Ramos.

Marcelo Ramos relembrou a contribuição de líderes importantes do PDT na redemocratização do país, como Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e do senador amazonense Jefferson Peres, e firmou compromisso com os pré-candidatos a vereador da sigla.

“O PDT vai contribuir muito na elaboração do nosso Plano de Governo. Quero firmar meu compromisso com a chapa de vereadores do PDT de conversar individualmente com os pré-candidatos e ajudá-los”, disse.

Luiz Castro

O presidente estadual do PDT, Luiz Castro, reforçou o apoio ao pré-candidato a prefeito de Manaus. “Acredito muito no Marcelo Ramos, no trabalho dele, no seu programa de governo e nos seus pilares, que estão alinhados com os do PDT”, destacou Castro.

Para o presidente municipal do partido, engenheiro Cláudio Machadão, o apoio do PDT demonstra preocupação com a capital amazonense.

“O PDT firma esse apoio pensando no desenvolvimento de Manaus. Estamos preocupados em como vamos caminhar para eleger três vereadores e um prefeito, Marcelo Ramos. Observamos e analisamos que ele é o pré-candidato que está mais preparado para transformar Manaus”, finalizou Machadão.

*Com informações da assessoria

