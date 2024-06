Pré-candidato a prefeito defende construção de metrô em Manaus

Manaus (AM) — O pré-candidato a prefeito de Manaus, o professor doutor Eron Bezerra, destaca debates sobre planos científicos que visam melhorar a educação, o saneamento básico, a bioeconomia e infraestrutura de Manaus.

“Nenhuma cidade com mais de um milhão de habitantes resolveu o problema de transporte de massa sem metrô. Manaus tem 2 milhões e 200 habitantes e é extremamente importante que seja pensado em um metrô por cima do solo, já que temos a questão dos lençóis freáticos”, defendeu o pré-candidato.

O trânsito é uma das prioridades de Eron, que quer fazer com que Manaus tenha em breve um chamamento público internacional para construção do metrô, seguindo o exemplo da capital paulista São Paulo, que investindo na tecnologia de empresas chinesas têm estendido o BRT por mais 100km.

Amazônia

Em defesa da Amazônia e de novas matrizes econômicas, o professor doutor conta com projetos científicos para melhorar a vida da população manauara. O debate envolveu questões de economia criativa, acessos a programas municipais e garantia de direitos à população mais pobre.

“Temos que descarbonizar a Amazônia com energia limpa. É um interesse de todos e isso afeta as populações que moram em áreas de risco”.

Doutor Eron ressaltou que em seus trabalhos pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) foi possível assegurar dignidade de moradia aos produtores rurais do interior e que Manaus precisa se preocupar com as pessoas em área de risco.

“Manaus está com o maior crescimento de favelização e precisamos chegar nesses lugares para garantir direitos básicos”, disse o professor.

Eron demonstrou sua paixão por Manaus e afirmou que seu compromisso é com o povo amazonense e que esse é o principal motivo de não retirar sua pré-candidatura pela Federação.

“Recebi apoio da presidente nacional, eu jamais vou retirar, pois devo muito a esta cidade e vejo que eu tenho propostas melhores que as dos demais pré-candidatos. Eu quero melhorar Manaus”.

Os destaques elaborados em debates com professores doutores é de que a capital amazonense precisa de: respeito à ciência e à tecnologia, respeito às opiniões divergentes, valorização da vida e da educação.

Para o pesquisador do Inpa, Antônio Carlos Brabo, a escolha deve ser Eron por questões estratégicas de manter uma política diferente.

“Ele tem um olhar diferenciado, porque se você prestar atenção, Manaus foi uma cidade onde as coisas foram feitas de maneira errada e nós temos uma infraestrutura prejudicada por isso e o Eron entende da ciência e defende”, afirma.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PDT oficializa apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos a prefeito de Manaus

David Almeida lança pré-candidatura à Prefeitura de Manaus no Morro da Liberdade

Pré-candidato, Roberto Cidade denuncia ataques de robôs nas redes sociais