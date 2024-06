Casal é preso ao transportar droga de Manaus para Santarém

Santarém (PA) — Eduardo Oliveira Nascimento, de 28 anos, e Fabiana Maquiné de Oliveira, de 39, foram presos em flagrante ao transportarem drogas de Manaus para o município de Santarém, no Estado do Pará. O casal foi alvo de uma operação conjunta de repreensão ao tráfico de drogas, ocorrida no sábado (8), na avenida Rosa Passos, bairro Santíssimo.

Segundo a Polícia Militar, as autoridades receberam informações de que um casal vindo de Manaus estaria transportando drogas. Após monitoramento, o casal foi localizado e abordado na esquina da avenida Rosa Passos com a rua Marechal Rondon.

O casal reside na capital amazonense, e durante a revista, foram encontrados na bolsa do casal quatro tabletes de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 4,350 kg, e dois tabletes de substância análoga a skunk, pesando aproximadamente 2,150 kg.

Também foram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes ao casal. Os acusados foram conduzidos à 16ª Seccional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

