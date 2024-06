Fred Mota lança pré-candidatura a vereador de Manaus

Manaus (AM) — O espaço de eventos Terra Brasil, na Rua Itaqueraíma, no Novo Aleixo, Zona Norte, foi palco de um grande evento, na noite de sábado (8), que marcou o início da jornada de Fred Mota (Podemos) rumo à Câmara Municipal. Cercado por uma multidão de apoiadores e figuras de destaque da política local e estadual, Fred anunciou oficialmente sua pré-candidatura a vereador, reforçando seu compromisso com a população.

“Estou aqui, diante de todos vocês, para dizer que juntos podemos construir um futuro melhor. Acredito no poder da política para transformar vidas e sei que ainda tenho muito a contribuir para nossa cidade”, declarou o pré-candidato.

O evento, que reuniu mais de 600 pessoas, contou com amigos e líderes da igreja, também contou com a presença do pré-candidato a prefeito Roberto Cidade (União Brasil), que expressou seu apoio e destacou a importância de ter uma liderança como a do Fred para o fortalecimento do município.

“A Câmara Municipal, merece ter de volta esse grande vereador, batalhador. Sua candidatura representa a esperança de renovação e comprometimento com os interesses da população”, afirmou Cidade.

Estiveram no evento o Deputado Estadual, Mário César Filho, o Deputado Federal e Secretário Estadual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Santos Júnior. Ambos ressaltaram a importância de fortalecer a base política local com candidatos comprometidos e com visão de futuro.

“Fred Mota é um nome que volta com força e determinação para trazer mudanças significativas para a cidade de Manaus. Estamos juntos nessa caminhada”, finalizou Mário César Filho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pré-candidato a prefeito defende construção de metrô em Manaus

PDT oficializa apoio à pré-candidatura de Marcelo Ramos a prefeito de Manaus

Pré-candidato, Roberto Cidade promete ‘Plano de Governo’ para reconstruir Manaus