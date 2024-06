Boi Caprichoso encanta no São João da Thay

O Boi-Bumbá Caprichoso mostrou mais uma vez porque é o mais querido do povão, ao encantar o púbico do “São João da Thay” durante a apresentação neste sábado (8), no evento beneficente promovido pela influenciadora Thaynara OG, em São Luiz do Maranhão.

O levantador de toadas Patrick Araujo, o tripa Alexandre Azevedo, a porta-estandarte Marcela Marialva e a cunhã-poranga Marciele Albuquerque mostraram a força da cultura popular do norte do Brasil com o boi negro de Parintins.

Patrick Araújo cantou ao lado da cantora Fafá de Belém a toada pássaro sonhador. “O Maranhão já escolheu que é Caprichoso”, comentou o cantor azulado.

O Boi Caprichoso participou também de um encontro ancestral com Bumba-Meu-Boi do morro. Os itens interagiram com os integrantes do folguedo como forma de gratidão da Amazônia com o Nordeste, lugares de povos que irão triunfar com o boi negro da estrela na testa.

A cunhã-poranga Marciele Albuquerque ressalta que esse momento destaca a importância dos movimentos culturais do Brasil, evidenciando a força do Boi-Bumbá de Parintins. “Estou muito feliz em fazer parte desse momento de encontros ancestrais”, revelou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ator amazonense é escalado para novo longa metragem amazônico ‘Jamary’

Boi Garantido inicia translado de alegorias para a concentração do Bumbódromo

Boi Caprichoso apresenta novos tuxauas para o Festival de Parintins