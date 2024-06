PC-AM procura homem que desferiu cerca de 17 facadas na ex companheira em Beruri

Beruri (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri (a 73 quilômetros de Manaus), divulga a imagem de Abmael Nogueira de Souza, 19, por tentativa de feminicídio da ex-companheira, 27. O crime ocorreu no domingo (9), no município.

Conforme a delegada Rosane Ferreira, da 80ª DIP de Beruri, o crime ocorreu na madrugada do domingo, na casa da vítima. O homem estaria embriagado no momento e desferiu aproximadamente 17 golpes de faca pelo corpo da vítima, que foi encontrada ferida na residência.

“No mês de abril deste ano, o autor já havia sido preso em flagrante por tentar agredir a vítima com uma faca, mas ele foi liberado na audiência de custódia com aplicação de medida protetiva pela Justiça”, disse.

Segundo a delegada, a vítima foi transferida para unidade hospitalar em Manaus. O laudo do exame de corpo de delito indica que foram múltiplos golpes de faca que atingiram os ombros, tórax, abdômen, membros e o rosto da vítima”, explicou.

*Com informações da assessoria

