Mobilidade urbana acumula investimentos e impacta trânsito e transporte de Manaus

Manaus (AM) – Em três anos e meio da nova gestão municipal, Manaus viu investimentos se materializarem em viadutos, alargamento e recapeamento de vias, ônibus novos, criação de novos terminais e, até mesmo, no passe livre estudantil. Em relação ao transporte, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) já entregou 368 ônibus novos, entre veículos com ar-condicionado e elétricos.

No início da administração atual, Manaus possuía somente 18 ônibus com ar-condicionado, hoje, 35% da frota de 1.114 veículos possui refrigeração. Os investimentos em transporte também estão presentes nas revitalizações concluídas nos Terminais de Integração 1 e 2. Já o T3 está com reforma em andamento e o T4 recebeu revitalização de toda iluminação, estrutura física e nova identidade visual. O próximo terminal a receber requalificação será o T5.

“Nós herdamos problemas históricos de mobilidade, mas com muito trabalho e investimentos estamos conseguindo contornar esses problemas. Hoje, não se ouve mais falar sobre os “Transformers”, que eram os ônibus danificados no meio da rua. Nossa gestão colocou mais de 300 ônibus novos em circulação, o que reflete não só na qualidade do transporte, mas também na melhoria de vida dos usuários, já que a maioria dos ônibus novos tem ar-condicionado”, destacou o prefeito David Almeida.

Foto: Divulgação

Além dos terminais já existentes, novas estruturas estão sendo construídas ou readequadas em parceria com o governo do Amazonas. É o caso do T7, na avenida Torquato Tapajós, que está em fase final de construção, e o T6, no bairro Lago Azul, que está passando por intervenções para abrigar a rodoviária de Manaus e também funcionará como terminal de integração, contemplando algumas linhas do transporte público da Zona Norte, e entorno de bairros próximos, como Viver Melhor e Santa Etelvina.

A sensação de segurança nos ônibus também foi ampliada, com 80% dos veículos equipados com câmeras de monitoramento e com a Guarda Municipal, por meio da Ronda Municipal (Romu) realizando blitz nos terminais e veículos para coibir assaltos.

“Nunca se investiu tanto em transporte como se tem investido agora. E não é só em infraestrutura. Em parceria com o governo do Amazonas nós implementamos o Passe Livre Estudantil, uma demanda histórica dos estudantes da rede pública de Manaus. Hoje, mais de 170 mil estudantes da rede municipal e estadual vão e voltam para a escola sem pagar pela passagem do ônibus”, explicou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Viadutos e asfalto novo

Para que a melhoria na mobilidade urbana seja completa, a Prefeitura de Manaus tem investido também na requalificação das vias da cidade. Com o programa “Asfalta Manaus”, 2.794 ruas já foram recuperadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) em parceria com o governo do Amazonas. Na Zona Norte, 751 ruas foram asfaltadas; na Zona Leste, 407; na Zona Sul, 325; na Zona Oeste, 471 vias foram contempladas; na Zona Centro-Oeste, 438; na Zona Centro-Sul, 402 ruas foram asfaltadas. E com a chegada do “verão amazônico”, mais ruas estão sendo recapeadas na cidade.

Junto com o asfalto novo, vieram também novas soluções viárias, como o complexo viário Prefeito José Fernandes, na rua Barão do Rio Branco, perpendicular à avenida Governador José Lindoso, conhecida como Torres. O contrato da ordem de serviço em parceria com o governo do Amazonas foi firmado para o viaduto ser entregue no mês de junho de 2024, mas o projeto foi antecipado em seis meses e a obra foi inaugurada no final de 2023. O equipamento desafogou o tráfego de veículos e assegurou a passagem de ciclistas e pedestres.

Mais duas grandes intervenções viárias estão em andamento e serão entregues nos próximos meses. Com o objetivo de proporcionar a melhor fluidez no trânsito em uma das áreas de maior congestionamento em horários de pico do trânsito, o complexo viário “Rei Pelé”, na rotatória do Produtor, Zona Leste, ultrapassa os 40% de execução da obra realizada em parceria com o governo do Amazonas. Em outra intervenção, que vai interligar as avenidas Ephigênio Salles e Governador José Lindoso, já foi iniciada a perfuração das estacas de sustentação do novo viaduto.

Além dos complexos viários, a prefeitura também entregou, em parceria com o governo do Amazonas, uma passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), na avenida Ephigênio Salles, retirando o semáforo no local e criando uma nova faixa de 1,2 quilômetro, melhorando a fluidez em um dos pontos de maior congestionamento na cidade.

“O prefeito David Almeida determinou que buscássemos soluções para os gargalos do trânsito de Manaus e nós estamos fazendo isso. São obras complexas, mas com tecnologia e esforço estamos executando-as em tempo recorde e com o mínimo de transtorno para a cidade”, afirmou o secretário Municipal de Obras, Heliatan Botelho Corrêa.

Outra estratégia utilizada pela Prefeitura de Manaus é a implantação pelo IMMU de 74 semáforos inteligentes que funcionam por meio de sensores e sistema de reconhecimento que garantem maior fluidez e segurança aos condutores. A implementação da Central Semafórica e a integração desses controladores permitiu ao IMMU acompanhar em tempo real o funcionamento dos equipamentos.

*Com informações da assessoria

