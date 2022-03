Amazonas FC contrata goleiro e massoterapeuta

Manaus (AM)- O Amazonas Futebol Clube segue se reforçando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Chega ao time o goleiro Gustavo Gomes de 32 anos e o massoterapeuta Paulo Roberto Lima de Castro, o Peninha.

Goleiro titular da URT durante a disputa do Campeonato Mineiro, Gustavo já trabalhou com os novos companheiros nesta quarta-feira (30), assim como o massoterapeuta Peninha, que estava no Fast no Barezão 2022.

Natural de Campinas (SP) e revelado pelo Figueirense, o goleiro foi titular da URT na última edição do Campeonato Mineiro e acumula passagens por Ponte Preta-SP, Red Bull Brasil-SP, Marília-SP, Remo-PA, Mirassol-SP, Botafogo-SP, ABC-RN, Ituano-SP, Rio Preto-SP, Mogi Mirim-SP, Passo Fundo-RS, Barra-SC, Atibaia-SP, Costa Rica-MS, EC São Bernardo-SP e Glória-RS.

“A partir do momento que me convidaram, eu vi o projeto grandioso, com o objetivo de chegar à Série C. O professor e todos da diretoria estão empenhados em subir de divisão com o clube, assim como todos os atletas que estão aqui. Conheço o Soares, o Eduardo Júnior e o Zé Carlos. Profissionalismo e dedicação nunca vão faltar”, disse o arqueiro.

Experiência

Já Peninha, tem 70 anos e nasceu em Manaus (AM). Com mais de 40 anos de profissão e figurinha carimbada no futebol local – com passagens por praticamente todos os clubes do Estado –, o massoterapeuta esteve no Fast durante a disputa do último Campeonato Amazonense e chega para reforçar a comissão técnica aurinegra.

“Retorno ao clube para, mais uma vez, dar o meu melhor. Muito feliz de reencontrar alguns amigos e participar de um grupo tão bom como é esse nosso. Espero que a gente possa alcançar o objetivo traçado pelo clube, que é o acesso à Série C do Brasileiro”, declarou Peninha, que mostrou entrosamento com os jogadores já em seu primeiro dia.

A Onça-pintada estreia na Série D no dia 17 ou 18 de abril, contra o Humaitá-AC, em horário e local a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Será a estreia do Amazonas em competições nacionais.

*Com informações da assessoria

Fotos: Junio Matos e Jadison Sampaio/AMFC

Edição Web: Bruna Oliveira

