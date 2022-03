Manaus ganha vantagem sobre o Princesa no primeiro jogo da final do Barezão

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (2), às 15h30, no Gilbertão, em Manacapuru

Manaus (AM) – Em plena Arena da Amazônia, o Manaus FC abriu vantagem na disputa pelo troféu do Campeonato Amazonense 2022. O Gavião venceu o Princesa do Solimões por 2 a 1 no jogo de ida da decisão.

O Manaus já começou com chance perigosa logo aos 2 minutos do primeiro tempo na bola parada. Ivanzinho zagueiro, do Princesa afastou, mas fez falta em Ibiapino e levou o primeiro cartão amarelo do jogo. Logo depois, o Princesa responde com jogada de Miliano.

Aos 13’, o Manaus quase abre o placar o jogo com Ibiapino. A bola passou na frente, mas não entrou no gol. Após tentativa o jogo foi paralisado por choque entre Paulo Sérgio do Manaus e Carlinhos do Princesa. O primeiro tempo terminou sem gols na Arena da Amazônia.

Segundo tempo

No intervalo, o massagista do Manaus ganhou cartão vermelho por reclamação. Os ânimos estavam alterados dentro e fora de campo.

Só aos 13 minutos do segundo tempo o Manaus FC abriu o placar com gol de Gilson. Na jogada, Renan cobrou escanteio, Rayne desvia e Gilson aparece para balançar as redes.

Na bola parada o Princesa também quase abriu o placar, mas Luciano cobrou falta e a bola foi por cima do gol. Na segunda chance, minutos depois, o time volta a bater falta, porém Reynaldo recebeu de Luciano e jogou a bola para escanteio.

Aos 37 minutos, mais um gol do Manaus coloca confiança na equipe. Vitinho recebe passe na direita e cruza na segunda trave. Moreira aparece faz o segundo do Gavião.

Dois minutos depois, aos 39, o Princesa diminui a diferença e marca gol com jogada de Edinho Canutama que cobra rasteiro para dentro da área, Fabrício recebe livre e cruza para Max marcar.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (2), às 15h30, no Gilbertão, em Manacapuru. Qualquer empate dá o título para o Manaus. Se o Princesa vencer por um gol de diferença, será o campeão do Amazonense 2022.

