FAF confirma Arena e Gilbertão como palcos da final do Amazonense

Manaus (AM) – Ida em Manaus; volta em Manacapuru. Assim ficou definido, pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), o cronograma das finais do Campeonato Amazonense de 2022. Manaus e Princesa do Solimões vai definir, em dois confrontos, quem fica com a taça do Barezão.

O jogo de ida será realizado na quarta-feira (30), a partir das 15h30, na Arena da Amazônia. A volta acontece no sábado (2), às 15h30, no estádio Olímpico Governador Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante a 67 quilômetros de Manaus).

Por ter feito melhor campanha na primeira fase da competição, o Princesa do Solimões tem as vantagens de decidir em casa, no segundo jogo, e de jogar por dois resultados iguais. Os dois times já estão garantidos na Copa do Brasil de 2023.

Leia mais:

Confrontos da Terceira Fase da Copa do Brasil estão definidos; veja

Em partida marcada por confusão na torcida, Princesa do Solimões bate o Fast e confirma vaga na final do Amazonense

Brasil aproveita jogo com a Bolívia em La Paz para fazer experiências