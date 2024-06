Amazonas FC desperdiça pênalti no fim do jogo e perde para o Operário-PR na Série B

No sábado (8), Onça-pintada recebe o Brusque-SC, às 16h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, em jogo que reedita a final do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023

O Amazonas FC perdeu para o Operário-PR, nesta segunda-feira (3), por 1 a 0 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O duelo valeu pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rodrigues anotou o único gol da partida e, no fim do jogo, o argentino Diego Torres ainda desperdiçou cobrança de pênalti ao acertar a trave do goleiro Rafael Santos.

Com o resultado, a Onça-pintada da Zona Leste estaciona na 15ª colocação, com oito pontos. No sábado (8), o time comandado por Rafael Lacerda encara o Brusque-SC, às 16h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, em jogo que reedita a final do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023.

O jogo

Atuando em casa, o Operário-PR tomou a iniciativa da partida. Porém, mesmo com a posse de bola, o Fantasma não criou grandes oportunidades. Aos 20, a primeira chegada do time paranaense foi com Daniel Lima, que recebeu cruzamento de Joseph e cabeçeou por cima da meta defendida por Marcão.

A primeira chance do Amazonas veio com Matheus Serafim, que avançou pela ponta esquerda, passou por Joseph, invadiu a área e chutou em cima do arqueiro do Fantasma, Rafael Santos. No lance seguinte, Daniel Lima ajeitou de peito e Rodrigo Rodrigues finalizou para defesa firme de Marcão. O Operário seguia em cima do Amazonas. Aos 27, Maxwell tentou encobrir Marcão, da entrada da área, e a bola foi para fora.

Aos 34, a rede balançou. Rodrigo Rodrigues pedalou para cima do zagueiro Diogo Silva e finalizou rasteiro para marcar. A Onça-pintada insistia em concentrar as jogadas em Matheus Serafim, principal arma ofensiva do time. O Operário chegou com perigo, novamente, aos 40 minutos, com Maxwell, que obrigou Marcão a fazer boa intervenção.

No intervalo, Rafael Lacerda colocou Igor Bolt no lugar de Matheusinho. O Amazonas melhorou nos primeiros minutos. Aos 18, o Aurinegro assustou em chute de canhota de Matheus Serafim. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, a defesa do Fantasma afastou e Igor Bolt pegou de primeira, de fora da área, mas a bola passou por cima do gol.

Mais mexidas. Rafael Lacarda lançou Ênio e Jorge Jiménez para tentar buscar o empate. O camisa 21 do Amazonas entrou dando trabalho para a defesa do Fantasma. Aos 24, o próprio Ênio encarou a marcação, dentro da área, e mandou um chute forte, para fora, que assustou Rafael Santos. Pelo lado do Operário, aos 29, o autor do gol mandou de longa distância e Marcão espalmou.

Já na reta final do jogo, chance de empate para o Amazonas FC. Em cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área e Índio acertou cotovelada em Fabiano. O árbitro foi chamado pelo VAR e, após revisão, assinalou a penalidade. Diego Torres, que estava prestes a ser substituído, ficou em campo, foi para a cobrança e mandou na trave.

