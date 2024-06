Sem sair de moda, jantares românticos são opção para celebrar o Dia dos Namorados em Manaus

Manaus (AM) – A data que se tornou memorável para casais que rompem o tempo nutrindo o amor, também consolidou os jantares românticos como o ponto alto do encontro a dois no Dia dos Namorados. As opções são diversas, mas vale a pena escolher com atenção o ambiente intimista que pode tornar a noite memorável.

Unindo amor e boa mesa, os restaurantes Coco Bambu e Pobre Juan, ambos no Shopping Ponta Negra, se prepararam para proporcionar experiências gastronômicas exclusivas a quem deseja celebrar a data em grande estilo.

Coco Bambu

Conhecido por sua excelência na culinária brasileira, com ênfase em frutos do mar, o Coco Bambu organizou um menu especial para o Dia dos Namorados. Com pratos que combinam ingredientes frescos e sabores sofisticados, o restaurante oferece um ambiente acolhedor e elegante. A decoração temática, o atendimento e a seleção de vinhos exclusivos garantem uma noite cheia de romantismo.

Pobre Juan

Para os casais que apreciam a alta gastronomia argentina, o Pobre Juan é a escolha. Famoso pelas carnes nobres preparadas na parrilla, o restaurante cultiva um ambiente intimista, com luzes suaves e boa música, proporcionando uma atmosfera romântica e sofisticada. Para a noite dos namorados, o Pobre Juan elaborou um cardápio especial com pratos requintados, acompanhados por uma carta de vinhos selecionados para harmonizar com cada refeição.

“Desde a recepção até os últimos detalhes do serviço, tudo foi pensado para que os casais possam desfrutar de momentos mágicos e celebrarem o amor em grande estilo”, disse a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Foto: Divulgação

Sorteio

Quem deixou para comprar presentes na última hora, o Shopping Ponta Negra tem opções e sorteios. Os clientes que realizarem compras no valor de R$ 400,00 vão concorrer a uma experiência gastronômica no Restaurante Pobre Juan.

Serão sorteados dez jantares românticos por meio da loteria federal, com divulgação do resultado a partir do dia 24 de junho. O regulamento da promoção poderá ser consultado no site http://shoppingpontanegra.com.br/.

Quem fizer o cadastro no aplicativo “Clube Ponta Negra” ganha cupons em dobro para participar do sorteio dos jantares românticos. A plataforma está disponível para download nas lojas Google Play e App Store.

Espaço instagramável

Fotos são essenciais para eternizar momentos como esse. Pensando nisso, um espaço instagramável foi reservado pelo Shopping Ponta Negra, no piso L2, próximo à Brooksfield, para os casais apaixonados curtirem o ambiente e registrarem o clima romântico.

*Com informações da assessoria

