Vendedor ambulante que matou ‘Palhaço Creme de Leite’ é condenado a mais de 16 anos de prisão

Manaus (AM) – Gerlan Batista de Souza foi condenado, na terça-feira (11), pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, a 16 anos e sete meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de Hilton da Costa Silva, conhecido como “Palhaço Creme de Leite”. O crime ocorreu em 26 de março de 2023, por volta das 22h30, na esquina da Rua B com a Rua Sete, no bairro Alvorada I, em Manaus.

Gerlan foi interrogado e confessou a autoria do crime. Nos debates, o Ministério Público sustentou a condenação do acusado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustentou, ainda, o reconhecimento da agravante da reincidência.

O homem foi condenado a 16 anos e sete meses de prisão.

O crime

De acordo com o inquérito policial que deu origem à denúncia do Ministério Público, no dia 26 de março de 2023, por volta das 22h30, Hilton, conhecido como “Palhaço Creme de Leite”, estava em um bar próximo de sua casa, do qual era frequentador assíduo, quando Gerlan, vendedor ambulante, aproximou-se e ofereceu alguns dos seus produtos e também pediu dinheiro. Hilton recusou a compra, mandou o autor ir embora e que não o importunasse.



Conforme os autos, Gerlan saiu do local, trocou de roupa, conseguiu uma faca em um estabelecimento comercial próximo e, cerca de 20 minutos depois, surpreendeu Hilton pelas costas e desferiu vários golpes de faca contra ele, que faleceu no local.

