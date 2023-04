Suspeito preso diz que matou palhaço ‘Creme de Leite’ após ele se recusar a comprar balas, em Manaus

Crime aconteceu no dia 26 de março deste ano, em um bar, no bairro Alvorada

Gerlan Batista de Sousa, de 38 anos, apontado como autor do homicídio de Hilton da Costa Silva, 49, o palhaço “Creme de Leite”, foi preso na terça-feira (4), no Complexo Turístico Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu no dia 26 de março deste ano, por volta de 22h30, em um bar, na rua Sete, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), destacou o êxito da ação e a celeridade, elucidado em menos de 10 dias.

“O crime causou grande comoção na cidade, pois a vítima era uma pessoa trabalhadora, que levava alegria para todos. Imediatamente iniciamos as investigações, a fim de chegar a autoria do delito”, disse Cunha.

A autoridade policial explicou que, no dia do fato, Hilton estava em um bar com amigos, quando o infrator, que trabalhava como vendedor ambulante, chegou oferecendo balas. No entanto, a vítima disse que não estava interessada no produto, o que resultou em uma discussão entre eles.

“Posteriormente, Gerlan saiu do local, trocou de vestimenta e foi em busca de uma faca. Em seguida, retornou e atingiu ‘Creme de Leite’ com três golpes nas costas, que resultaram em sua morte”, explicou Ricardo Cunha.

Segundo a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, o autor ainda trocou de roupa justamente para esconder as tatuagens que tem nos braços e não ser reconhecido pela polícia. Entretanto, os policiais tiveram acesso às câmeras de segurança das proximidades do local do crime e conseguiram identificá-lo.

Com base nisso, foi representada à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome dele, e a ordem judicial foi decretada no dia 31 de março deste ano, pela Central de Inquéritos Policiais.

“Constatamos que o homicídio foi premeditado. Em interrogatório, ele contou que já havia decidido cometer o delito desde o momento da recusa da vítima pelo produto dele”, contou Marília.

O autor já possui passagem pela polícia por violência doméstica e roubo.

Procedimentos

Gerlan responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

