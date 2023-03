Palhaço ‘Creme de Leite’ é assassinado a facadas após discussão em bar no Alvorada, em Manaus

Conhecido como pelo personagem e a representatividade na classe artística amazonense, Hilton Costa, o palhaço “Creme de Leite“, de 46 anos, foi assassinado a facadas na noite de domingo (26) em um bar, localizado na rua 7, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que o autor do crime é um vendedor ambulante, ainda não identificado, que fugiu logo após ter atacado a vítima.

Ainda segundo informações de testemunhas repassadas às autoridades, Hilton teria se irritado após o suspeito entrar no bar e ter insistido para que ele comprasse seus produtos. Incomodado com a situação, a vítima discutiu com o homem no estabelecimento.

O suspeito saiu do local e, em seguida, retornou armado com uma faca e atacou a Hilton, que morreu no local.

O corpo de Hilton foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Nota de Pesar

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamentou profundamente o falecimento de Hilton Costa, o “Palhaço Creme de Leite”.

“No ofício, Hilton seguiu os passos do irmão, o ‘Palhaço Goiabada’, e durante muitos anos levou alegria ao público infantil, participando de festas e eventos na cidade, tornando-se um personagem de representatividade na classe artística amazonense”, diz o comunicado.

A Secretaria de Cultura manifestou, ainda, todo o seu pesar e dedicou sentimentos aos familiares e amigos enlutados pela perda do “Palhaço Creme de Leite”.

