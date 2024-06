Princesa do Solimões recebe o Humaitá-AC em busca da quarta vitória na Série D

Em duelo válido pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno, o Princesa do Solimões recebe o Humaitá-AC, nesta quinta-feira (13), às 18h (horário de Manaus), no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão. Diante da equipe acreana, o Tubarão do Norte busca a quarta vitória na competição nacional.

Vivendo uma sequência positiva com duas vitórias seguidas, o Princesa quer se manter no G4 do grupo A1 e continuar subindo na tabela. Hoje, a equipe de Manacapuru ocupa a 3ª posição com 11 pontos, após três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na última rodada, o Tubarão enfrentou o Humaitá, no Acre, e venceu por 3 a 0. Esse foi o terceiro encontro entre as equipes e o Princesa leva a melhor no retrospecto geral, com duas vitórias. O histórico aponta ainda um empate.

Para o confronto desta quinta-feira, o treinador Maurinho Fonseca segue sem poder contar com o atacante Léo Itaperuna, que está machucado. Por outro lado, o lateral-esquerdo Wesley e o zagueiro Eric estão recuperados e voltam a estar à disposição.

Além disso, o Princesa anunciou, nesta semana, os retornos do zagueiro Ivanzinho e do atacante Max Nóbrega. A dupla já está integrada ao elenco e enquanto o centroavante já pode ser relacionado, o defensor aguarda regularização para poder reestrear pelo Tubarão.

