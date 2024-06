Com salário de R$ 18 mil, maioria dos vereadores de Manaus falta a sessões na CMM

Manaus (AM) — A ausência de vereadores durante o período eleitoral na Câmara Municipal de Manaus (CMM) já se tornou algo comum. Com 41 vereadores, apenas 18 comparecem no início das sessões, na terça-feira (11), isso porque ao longo dos debates a câmara vai se esvaziando, encerrando-se apenas com três parlamentares. Com a média salarial entorno de R$ 18 mil por mês, mais verbas adicionais ao gabinete, os vereadores dão expediente de segunda a quarta-feira, das 9h às 12h.

Durante período eleitoral, a ausência dos vereadores nas sessões pode ser motivada por diversas questões, alguns podem estar focados em suas campanhas, enquanto outros podem estar trabalhando nos bastidores para apoiar candidatos ou participar de eventos políticos relacionados à eleição.

Na quarta-feira (12), o vereador Rodrigo Guedes denunciou a ausência dos colegas de câmara, que já se tornou hábito, alguns vereadores marcam presença no plenário, saem para outros compromissos e mesmo ausentes garantem que não terão desconto no salário por falta.

“Se o vereador vier aqui 8h30 até antes da sessão, e eu convido você a fazer o teste comigo, e ele bater o ponto e sair, ele recebe a presença e isso é grave. Recebe o valor do dia/salário, não é descontado nada, pois não tem falta!”, denunciou.

De acordo com Rodrigo Guedes, a mesma situação acontece com aqueles vereadores que aparecem no plenário apenas no final da sessão, às 11h59, para registrar a presença.

“O mesmo se ele chegar aqui às 11h59 e a sessão termina às 12h, e ele registrar a presença, consta também como se ele estivesse na sessão toda. Isso é realmente muito grave. Para mudar isso, somente por meio de uma lei que deveria ser aprovada pelos vereadores. Eu já propus isso; mas eles não vão aprovar. Também propus o fim do recesso parlamentar no fim do ano, as sessões de segunda a sexta-feira, e que a cada 30 minutos tivesse o registro de presença do vereador e bater o ponto”, alertou.

A média salarial dos vereadores é entorno de R$ 18 mil por mês, mais verbas adicionais ao gabinete, para dar expediente de segunda a quarta-feira, das 9h às 12h.

A presença dos vereadores nas sessões da câmara é necessária tendo em vista que, durante as reuniões são discutidos e votados diversos assuntos relacionados à gestão municipal, tais como aprovação de Leis, orçamento municipal, projetos de infraestrutura, questões ambientais, saúde, educação, segurança, entre outros temas pertinentes à administração da cidade.

Tendência de mais faltas

Rodrigo Guedes relembrou que a sessão de terça-feira (11) começou praticamente com o plenário vazio, já que 18 dos 41 vereadores não apareceram para trabalhar. Na avaliação dele, a tendência das faltas pode aumentar quando começar o período da campanha eleitoral, que inicia, oficialmente, a partir de 16 de agosto.

“Isso é muito grave. A sessão começou, ontem, com 18 faltosos; mas se for pegar as imagens no fim da sessão ‘tinham’ [sic] apenas três vereadores do máximo, de 41. A primeira obrigação do vereador é estar aqui, ele é pago para estar aqui. Se depois, ele quer fazer mil atividades ou nenhuma, ou quer ir para dezenas de bairros, aí já é uma decisão pessoal do vereador. A tendência é piorar com o período eleitoral e eles não vão mudar em véspera de eleição. A sociedade tem que fiscalizar e exigir que os vereadores estejam aqui!”, frisou.

Em resposta as críticas, o vereador Elan Alencar (DC), criticou o colega Rodrigo Guedes dizendo que o vereador quer os ‘holofotes’ da CMM e chamar a atenção para si, pós tem a necessidade de aparecer nas redes sociais.

“É um vereador que tem agredido vereadores verbalmente, e eu tenho mantido a minha ética aqui dentro do parlamento de não entrar nesse tipo de embate com o vereador Rodrigo Guedes; mas ele tem a necessidade de aparecer muito nas mídias sociais. Porque é esse público que ele quer alimentar e eu não vou entrar nesse embate. É um perfil parlamentar dele. Só que, enquanto ele fica agredindo os colegas, nós buscamos ações. Não vejo nenhuma ação dele a não ser midiática”, alfinetou.

Ao ser questionado sobre as críticas de Elan, Rodrigo Guedes afirmou que o tema sobre o aterramento de nascentes em Manaus “não é importante” para os demais vereadores e, que por isso, não prestigiaram a tribuna popular sobre o assunto.

“É lamentável, porque isso deveria ser de participação de todos. Ainda que somente para ouvir, aprender e escutar, mas isso também faz parte da atividade parlamentar e a gente tinha cerca de 12 vereadores. Para mim, isso é um reflexo da pouca importância que se da para essa temática, que não é de cunho político, eleitoral e partidário e muito menos ideológico. Não é prioridade para os representantes públicos o que acontece em nossa cidade em relação à destruição do meio ambiente”, destacou.

