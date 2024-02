Prefeito entrega Mensagem Governamental na CMM, destaca conquistas históricas e metas para 2024

Para este ano, o prefeito reafirmou seu compromisso em continuar com as obras em ritmo acelerado, em todas as áreas

Na abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus, na manhã desta terça-feira (6), o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou a Mensagem Governamental e destacou os avanços históricos da gestão nos últimos três anos, em todas as zonas da cidade. Dentre eles, citou revitalizações de unidades de saúde, escolas, mercados e feiras e centros de assistência social, construção de complexos viários, renovação da frota de ônibus, recuperação de ruas e geração de emprego e renda.

Para este ano, o prefeito reafirmou seu compromisso em continuar com as obras em ritmo acelerado, em todas as áreas, com o apoio dos servidores municipais e mantendo parcerias para Manaus seguir mais desenvolvida, mais humana e com mais oportunidades para a sua população.

“Fico feliz em estar prefeito desta cidade. Tivemos três anos desta gestão. Porém, no primeiro ano, em 2021, o mundo parou, mas nós não paramos e saímos para salvar vidas e aplicamos mais de 3 milhões de doses de vacinas de Covid-19. É bom ser prefeito de uma cidade que foi reconhecida como a que mais investe em saúde e educação, segundo a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A nossa grande obra é cuidar das pessoas, ir onde as pessoas estão. É fazer política pública para o pipoqueiro, com o barbeiro. Melhorar a qualidade de vida das pessoas”, declarou o prefeito David Almeida, no início do seu discurso, em plenário.

Na área da saúde, os grandes destaques foram para o aumento da cobertura da atenção básica, que passou de menos de 50% para 81%, revitalização de 68 unidades de saúde (23 entregues em 2023), implementação de três unidades de saúde da mulher, além da valorização dos profissionais de saúde, o que fizeram Manaus chegar no topo do ranking nacional, agora por sete quadrimestres seguidos, pelo Ranking Previne Brasil/2024.

E na educação a revolução não é diferente: saldo de 334 escolas revitalizadas, implementação do Passe Livre Estudantil, melhoria e ampliação da merenda escolar, melhor remuneração dos profissionais da educação e cumprimento da data-base, promoções e progressões.

Preocupação com as pessoas

A assistência às pessoas, de acordo com o prefeito, vem sendo garantida e com mais qualidade, por meio da reforma de 12 Centros de Referência e Especializados de Assistência Social (Cras e Creas), com as cozinhas comunitárias e restaurantes Prato do Povo, que juntos servem mais de 2 milhões de refeições; e com as ações desenvolvidas pela Fundação Dr. Thomas, que atendeu mais de 9 mil idosos somente em 2023.

E uma grande ação que mereceu destaque no ano passado foi da Operação Estiagem, envolvendo várias secretarias municipais, para minimizar os impactos da vazante histórica na região: atendeu mais de 23 mil pessoas em 81 comunidades rurais, com cestas básicas, água potável e kits de higiene pessoal.

Na área da infraestrutura, David Almeida elencou importantes entregas, como as mais de 2,7 mil ruas recapeadas pelo programa “Asfalta Manaus” (664 ruas somente em 2023); revitalização de praças, órgãos públicos e complexos esportivos; contenção de grandes erosões, alargamento de vias e construção de complexo viário. Além da reforma de terminais de integração e de paradas de ônibus, renovação de 317 novos coletivos, entrega dos primeiros veículos elétricos, e instalação de 50 semáforos inteligentes para melhorar o trânsito da cidade.

E mais: universalização do serviço de água potável e encanada e com 26% dos domicílios com coleta e tratamento de esgoto (meta de chegar a 38% já a partir deste ano), destacando-se na Pesquisa Ranking do Saneamento 2023, como a capital do Norte do país que mais investiu nessa área; ações de limpeza pública, como ruas e igarapés; apoio e incentivo ao esporte e a atletas de alto rendimento, coroando Manaus com o reconhecimento de Cidade Sul-Americana do Desporto 2024, concedido pelo Parlamento Europeu.

Além disso, o prefeito de Manaus enfatizou o fomento ao emprego e à renda da população manauara, com a intermediação de 18 mil vagas pelo Sine Manaus, das quais 14 mil foram preenchidas pelos trabalhadores, e por meio de vários auxílios e programas, beneficiando mais de 13 mil empreendedores. E não poderia deixar de mencionar mais quatro importantes entregas de 2023: casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra; primeira etapa do parque Amazonino Mendes, entre as zonas Norte e Leste da capital; inauguração do Procon Manaus, no shopping Phelippe Daou, e do Distrito de Micro e Pequenas Empresas do Município de Manaus (Dimicro), na zona Leste.

Metas para 2024

Dentre as inúmeras entregas previstas para este ano, David Almeida informou que continuará com as revitalizações de escolas, unidades de saúde, mercados e feiras e centros de assistência social.

Este ano, também irá entregar: complexo viário Rei Pelé, na bola do Produtor; complexo mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello e largo de São Vicente, no Centro; segunda etapa do parque Amazonino Mendes, e parque Encontro das Águas Rosa Almeida, no bairro Colônia Antônio Aleixo.

Também estão nesse grande pacote de obras mais de 2 mil novas ruas recapeadas e a ordem de serviço para mais dois complexos viários; três novas creches a serem entregues; concretização do maior programa habitacional da história de Manaus, que irá construir cerca de 8.600 moradias somente neste ano, mas que chegará a mais de 17 mil famílias nos próximos anos, e muito mais.

