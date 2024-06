Em Manaus, iniciativa educacional da FPFtech recebe Luiza Trajano

Manaus (AM) — A presidente do conselho de administração do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano, visitou as instalações da Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech), nesta terça-feira (11), e conheceu mais sobre os projetos na área de inovação e educacional do complexo localizado no Distrito Industrial. A executiva aproveitou para incluir a fundação na sua agenda em Manaus, onde participa da Sustainability Week 2024, evento da IDB Invest para debater as últimas tendências mundiais em sustentabilidade.

Além de conhecer um pouco das iniciativas que a FPFtech oferece para as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), os representantes da Magazine Luiza foram apresentados à estrutura da etech, a escola tecnológica da FPFtech que capacita profissionais em desenvolvimento de software e automação industrial.

Após a visita, Trajano compartilhou que a capacitação é muito importante, principalmente na área de tecnologia. “Gostei muito dessas instalações novas. Achei muito importante e eu adoro quando a gente dá oportunidade focada em desenvolvimento”, afirmou Trajano.

Para a gestora educacional da etech, Nancy Cavalcante, receber a executiva na etech foi uma oportunidade única de apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido na escola tecnológica.

“Ela ficou muito encantada, impressionada, como aqui na nossa região tem uma instituição onde a gente pode estar desenvolvendo as pessoas com alta tecnologia, com o pensamento de a pessoa aprender na prática, da pessoa ter uma vivência do mundo real e estar transformando a nossa região através da educação”, completou Cavalcante.

O diretor de negócios da FPFtech, Armando Valle, destacou que a visita de Trajano e de sua equipe representa uma chancela da fundação como uma das principais Instituições de Ciência e Tecnologia da região. “Ela é muito ligada às causas sociais e tenho certeza que será uma ótima propagandista da Fundação”, disse Valle.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Setor de bares e restaurantes fatura R$ 100 bilhões no primeiro trimestre, projeta Abrasel

Empresa de Manaus lança três novos sabores de tortas ‘de olho’ no crescente mercado de doces