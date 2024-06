Bruno Mars fará show exclusivo para quem doar ao RS

São Paulo (SP) – O astro Bruno Mars, que estará no Brasil para fazer várias apresentações em 2024, prepara uma surpresa especial aos fãs: o cantor fará um show exclusivo para quem realizar doações para a iniciativa Ação da Cidadania, que está ajudando na reconstrução do Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Ambev, com apoio do Metrópoles.

Para ter uma chance de concorrer ao ingresso, basta acessar o site da promoção até 12 de julho e realizar uma doação no valor equivalente a uma cesta básica (R$ 50). A cada R$ 50 doados, o participante recebe um número da sorte para concorrer a um ingresso. Serão sorteados 750 pares de convites.

O show especial, marcado para ocorrer em São Paulo, em outubro, abrirá a série de apresentações de Bruno Mars no Brasil em 2024. A turnê promovida pela Live Nation também passará por Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

A classificação indicativa é de 14 anos. Menores de 6 a 13 anos poderão entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito à alteração por decisão judicial).

Shows de Bruno Mars pelo Brasil

O cantor Bruno Mars vem a Brasília em outubro deste ano para apresentações nos dias 26 e 27 de outubro. Os ingressos para os shows no DF já estão esgotados.

No Rio de Janeiro, todos os ingressos para os shows dos dias 19 de outubro, no Estádio Nilton Santos, foram vendidos. Com isso, dois shows extras foram divulgados para o público, nos dias 16 e 20 de outubro.

Em São Paulo, os shows dos dias 8, 9, 12 e 13 estão esgotados, mas duas datas extras foram liberadas para o público, nos dias 4 e 5 de outubro, no MorumBIS.

Além disso, a Live Nation anunciou que Bruno Mars também se apresentará em Curitiba, em 31 de outubro e 1º de novembro, e Belo Horizonte, em 5 de novembro. Os shows serão nos estádios Major Couto Pereira e Mineirão, respectivamente.

*Com informações do Metrópoles

