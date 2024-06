“Bumbazinho” reúne crianças em Manaus para dançarem as toadas do Garantido e Caprichoso

Manaus (AM) — Os torcedores mirins de Garantido e Caprichoso terão uma programação especial neste fim de semana. O Amazonas Shopping promove o “Bumbazinho”, evento com oficinas de acessórios temáticos, brincadeiras, além de show do Grupo A Toada, acompanhando os dois bois.

O “Bumbazinho” ocorre sábado (15) e domingo (16), das 16h às 20h, no espaço ao lado da loja Universo K, no segundo piso. A entrada é gratuita.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que o boi-bumbá faz parte da cultura local e a ideia, com o evento, é promover e estimular o contato das crianças com essa história tão rica e interessante.

“As crianças amam boi. No arraial, que encerrou no último fim de semana, elas foram as que mais se divertiram, principalmente nos shows de boi. Por isso, resolvemos fazer um evento com foco nessa turminha”, disse.

No sábado (15), a programação do “Bumbazinho” inicia às 16h com oficinas de confecção de acessórios temáticos dos bois e pintura de desenhos. A partir das 17h, o Grupo A Toada, acompanhado dos bois Garantido e Caprichoso, vai colocar os pequenos para dançar muito o “dois pra lá, dois pra cá”. A programação segue com brincadeiras infantis, a partir das 19h.

No domingo (16), às 16h, terá novamente oficinas de confecção de acessórios e desenho. Das 17h às 18h, o Amazonas Shopping vai preparar o ambiente para receber crianças autistas e neurodivergentes, com adequação de som e luz para os que tem sensibilidade a esses estímulos. Nesse horário, os pequenos vão se divertir com o show do grupo A Toada. Encerrando a programação do “Bumbazinho” terá momento com diversas brincadeiras infantis.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Academia promove aulão ao ritmo de Boi Bumbá, como ‘esquenta’ para o Festival de Parintins

Boi Caprichoso encanta no São João da Thay

Hemoam lança campanha com bois Caprichoso e Garantido para incentivar doação de sangue