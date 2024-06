Delegado Péricles leva mutirão de cirurgia de catarata e carne crescida para Parintins

O Projeto Novo Olhar, beneficiou 120 pessoas com cirurgias de catarata e carne crescida no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). A ação, que é subsidiada por emenda parlamentar de R$ 200 mil, destinada pelo deputado estadual Delegado Péricles (PL), iniciou no último sábado (8) e terminou nessa quarta-feira (12).

Emocionado o parlamentar esteve na cidade, para conversar com os pacientes atendidos. “Tenho certeza que essa cirurgia é um recomeço de vida para cada pessoa, que passou pelo procedimento. Elas vão retomar suas atividades de maneira total e plena”, comemorou Delegado Péricles, que se comprometeu com o envio de nova emenda, para a realização de um 2º mutirão de cirurgias na ilha tupinambarana.

Os procedimentos foram realizados no Hospital Padre Colombo, que cedeu suas instalações para o trabalho da equipe médica do oftalmologista João Neto. Até o momento, mais de 2 mil pessoas já foram atendidas em 12 municípios do Estado.

“É uma verdadeira corrente do bem. Agradeço aos administradores do Hospital, por nos cederem as alas cirúrgicas, ao médico João Neto e sua equipe, por de maneira tão ética e comprometida atenderem os pacientes. E de modo especial, ao vereador Babá Tupinambá, por ser uma ponte entre nosso trabalho e as necessidades do povo de Parintins. Também deixo registrado os meus agradecimentos às vereadoras Brenda Dianá e Márcia Baranda ”, ressaltou Delegado Péricles.

A união de esforços também foi reconhecida por quem passou pela cirurgia. A dona Maria Guimarães, 70 anos, disse estar muito grata pela oportunidade. “Setenta anos fiz no dia da minha cirurgia. Há cinco anos tinha muita esperança de realizar esse sonho, quando houve a oportunidade trazida pelo deputado, fiquei muito feliz”, disse dona Maria Guimarães

Emendas

No total, Delegado Péricles, enviou para a cidade de Garantido e Caprichoso, um total de R$ 850mil em emendas parlamentares. O valor foi revertido para melhoria do atendimento social e acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Parintins, por meio do Instituto Autismo de Parintins- Isadora Tupinambá.

