Vereador William Alemão gasta quase R$ 50 mil em combustível em três meses

Manaus (AM) — O vereador William Alemão (Cidadania) utilizou quase R$ 50 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para despesas com combustível de fevereiro a abril de 2024. Os dados estão presentes no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e suscitaram questionamentos sobre a justificativa e necessidade de tais gastos. Em nota, o vereador afirmou que “são gastos necessários para entender a cidade” e atender as demandas da população.

Conforme a Transparência da CMM, o vereador gastou R$ 16.421,42 mil em combustíveis em fevereiro, R$ 15.203,44 mil em março e atingiu R$ 15.921,24 em abril. Neste período de três meses foram R$ 47.546,10 gastos apenas em combustível. Durante o mês de janeiro, não houve despesas registradas devido ao recesso parlamentar, e as informações dos gastos no mês de maio ainda não foram divulgadas pela CMM.

O “cotão” varia de acordo com cada Estado. É uma verba usada para pagar despesas do gabinete parlamentar com telefone, aluguel de veículos e passagens aéreas.

Em comparação, o valor gasto pelo parlamentar seria o suficiente para dar duas voltas e meia ao redor do planeta Terra. Nesta comparação foi levado em consideração o preço do litro da gasolina a R$ 6,29 e o consumo médio de 12 km por litro. Com esses parâmetros, estima-se que William Alemão tenha adquirido aproximadamente 7.952 litros de gasolina.

Considerando a distância média que poderia ser percorrida com esse volume de combustível, chega-se a um total de 95.424 km. A circunferência da Terra, quando medida ao longo do equador, é de aproximadamente 40.075 km. Portanto, com 7.952 litros de gasolina, William Alemão poderia, teoricamente, percorrer quase duas voltas e meia ao redor da Terra.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria do vereador William Alemão referente aos gatos apresentados. Em nota, foi afirmado que os gastos são referentes as inúmeras atividades do gabinete, que requerem o transporte/deslocamento de pessoas.

“Juntamente com a sua equipe, ele [vereador William Alemão] esteve desde janeiro de 2021, verificando todos os problemas dos cidadãos manauenses, visitando mais de uma vez comunidades antes esquecidas e só lembradas em época de eleição”.

“O atendimento das demandas da população, que chegam de várias formas ao gabinete, requerem a checagem no local, pelas equipes de rua e logo são transformadas em Requerimentos – atualmente o gabinete detém 3.205 Requerimentos relacionados apenas à infraestrutura (buracos, riscos de desabamentos, asfaltamento, entre outros)”, diz trecho da nota do vereador.

Para justificar os gastos, Alemão afirma ainda que percorreu todos os bairros da cidade todos os dias. Manaus tem atualmente 63 bairros oficiais, segundo dados da Prefeitura de Manaus.

“Há de se verificar que nestes 3 anos, o vereador William Alemão, foi o único que percorreu todos os bairros da cidade de Manaus diariamente”, revela nota.

Leia mais:

Amom perde processo na Justiça contra Marcelo Ramos

Saullo Vianna diz que Porto da Manaus Moderna revitalizado beneficiará 2 milhões de amazonenses

Prefeitura de Manaus recorre à Justiça para manter preço da Zona Azul