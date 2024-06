Construção do novo porto da Manaus Moderna deve iniciar em setembro

Manaus (AM) — O Porto da Manaus Moderna está localizado às margens do Rio Negro e se destaca como um dos principais centros financeiros, corporativos e econômicos da região Norte. A construção da futura Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) de Manaus Moderna deve iniciar em setembro.

A obra representa um importante marco na modernização do sistema de transporte de passageiros e cargas da região. O espaço tem um intenso fluxo de pessoas, tanto de comerciantes quanto de turistas, representando um importante polo cultural na cidade de Manaus.

Nesta sexta-feira (14), uma audiência pública promovida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ouviu representantes dos trabalhadores, empresários e outras autoridades para elaboração do projeto da construção e modernização do Porto da Manaus Moderna.

O senador Eduardo Braga afirmou que Manaus se ressente há bastante tempo de uma infraestrutura portuária eficiente e com dignidade e respeito humanitário para o transporte de passageiros e de cargas para o Interior do Estado.

“Queremos crescer, gerar emprego e renda, e sem logística ficará muito difícil. Integrar a economia da Amazônia e do Amazonas sem que haja uma eficiência logística fica muito difícil. O projeto do novo porto vem preencher essa demanda histórica. Todos os detalhes técnicos do projeto devem ser debatidos nessa audiência porque isso vai fomentar a melhoria do processo licitatório. E que nós possamos cumprir as metas para poder licitar, no mais tardar, até setembro, para que no final do verão possamos dar início a essa obra que vai transformar a vida de um milhão de pessoas que se utilizarão mensalmente do terminal de passageiros e de cargas do interior do Estado do Amazonas”,

disse Braga.