Jogos Olímpicos: Mercado de tecnologia espera aumento na venda de televisores no Amazonas

Manaus (AM) — Os Jogos Olímpicos 2024, que iniciam no dia 26 de julho, em Paris, na França, devem aquecer a venda de televisores no Amazonas. O Brasil contará com uma delegação de mais de 210 atletas nas Olimpíadas de Paris. Entre as mais de 30 modalidades esportivas das quais o time brasileiro participará, estão: vôlei, triatlo, futebol, vela, skate, tênis, tiro esportivo, taekwondo, surf, remo, rugby, natação e ginástica artística.

O Grupo Info Store, referência em tecnologia, prevê um crescimento de 17% no segmento. Além dos televisores, outros produtos também devem apresentar incremento nas vendas. É o caso dos acessórios de som, por exemplo, que são usados para ampliar a capacidade de áudio das TVs.

Segundo o especialista em Tecnologia da Info Store, Erickson Inomata, no topo da lista dos televisores mais procurados pelos consumidores estão os de 55 polegadas, com capacidade smart e imagem em 4K.

“Isso porque, na hora de escolher um novo televisor, as pessoas buscam cada vez mais por qualidade de imagem e som. Para as transmissões de esporte, essas funcionalidades fazem total diferença na experiência. A imagem 4K permite que o telespectador acompanhe em detalhes cada jogada e, sendo uma tela grande, de 55 polegadas, por exemplo, é ainda melhor”, destaca.

Erickson ressalta que a expectativa de vendas para o período é bastante positiva, principalmente porque o brasileiro tem uma relação muito próxima com o esporte, gosta de acompanhar as modalidades. Para atender a demanda do período, diz ele, a Info Store tem reforçado o estoque, fazendo parcerias com grandes marcas do mercado, para oferecer ao consumidor opções de televisores de diferentes tamanhos e tecnologias e que se adequem às necessidades, inclusive de valores.

De acordo com Erickson, outro ponto importante adotado pela Info Store é a diversificação dos canais de compras, facilitando o acesso do cliente. São 11 lojas físicas em Manaus e uma em Boa Vista, além do site – www.infostore.com.br . Nas compras pelo site, o cliente ainda tem a opção de escolher a entrega expressa e receber a compra em até 3 horas.

