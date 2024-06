Criminosos se passam por policiais e matam dois homens a tiros em Manaus

Um tiroteio na noite de sexta-feira (14), deixou Pedro Luís Barros da Silva, de 22 anos, e Lucas Cardoso, de 26 anos, mortos, no beco São Tomé, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, os pistoleiros chegaram no local se identificando como polícia e começaram a atirar. Pedro e Lucas foram atingidos com vários disparos e morreram ainda no local.

Um terceiro jovem identificado como Maxon Bastos de Souza foi baleado, ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Ainda não há informações dos suspeitos e nem da moticação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Leia mais

Homem é morto a tiros dentro de carro na Cidade Nova, em Manaus

Homem é encontrado morto em terreno baldio de Manaus