Polícia faz busca na casa de motorista que atirou contra casal em rodovia

A polícia esteve na residência do suspeito, mas ele não estava no local

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o motorista armado que efetuou vários disparos em direção a um carro, durante uma briga de trânsito, neste domingo (16), em Boituva, no interior de São Paulo. Ele é considerado foragido pela Justiça.

Os policiais foram até o endereço residencial do suspeito, em Mairiporã, interior de São Paulo. Mas, ele não foi localizado. Os agentes conseguiram apreender um cofre com pertences de luxo e o passaporte do motorista, além de um cassetete.

O vídeo do momento do ataque foi registrado pelas vítimas, enquanto uma delas falava com a Polícia Militar por telefone. Na gravação, após efetuar os disparos, o homem diz: “O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”, enquanto dá coronhadas no vidro.

Os ocupantes do veículo disseram à PM que seu carro havia sido fechado pela pickup do atirador, uma Toyota Hilux, e que ele desceu do veículo com a arma em punho e começou a ameaçá-la. Na sequência, efetuou os disparos.

No sábado (15), a Polícia Civil apreendeu o veículo do suspeito em uma pousada em Piraju (SP), que fica a cerca de 215 quilômetros de distância de Boituva, cidade onde a briga foi registrada, na sexta-feira (14).

As buscas pelo investigado continuam. A polícia pede que informações sobre o paradeiro dele sejam repassadas pelo telefone 181, do Disque Denúncia.

