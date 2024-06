Batucada encerra temporada de eventos e coordenação comemora o sucesso do Olímpico

O último Ensaio Show da Batucada do Garantido, em Manaus, lotou o Olímpico Clube, nessa noite de sábado (15) e deu motivos de comemoração para a coordenação do evento. O lugar foi definido como ponto de ensaios (técnicos e shows) da Batucada, na temporada 2024, e mostrou que o público aprovou a iniciativa.

De fácil acesso, pela localização em uma das maiores vias da área central da capital, a avenida Constantino Nery, esquina com a Kako Caminha, o Olímpico foi o palco dos primeiros Currais do Garantido, realizados pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), ainda na segunda metade dos anos de 1990.

Nesse sábado, com o parque aquático totalmente tomado pela Nação Vermelha e Branca, foi um encerramento em grande estilo. “Temos consciência absoluta de que os eventos do Garantido, em Manaus, são para nós o momento de aproximação da galera Vermelha e Branca. Os eventos do MAG, agora casados com o ensaio da Batucada no Olímpico, são um preparo da galera do Garantido para as três noites na Arena do Bumbódromo. Aqui, você aprende a dançar e bailar. Aqui, você aprende a cantar as toadas. Os eventos são a maior vitrine do Garantido, em Manaus”, avalia Rivaldo Pereira, coordenador da Batucada, em Manaus.

O boi de pano, mais uma vez, teve uma entrada triunfal. Veio acompanhado pelos integrantes do Comando Garantido, iluminando com tochas o caminho, com o público saudando e cantando. O tripa Batista Silva retribuiu com uma evolução de campeão no palco, mas também no chão, no meio do povo.

A Morena Bela 2024, Joyce Cristine, chegou em um outro momento de destaque. Foi a primeira apresentação dela em um evento oficial do Garantido, depois da obtenção do título, conferido no dia da Feijoada do MAG, no Centro Cultural Vasco Vasques, dia 8 passado.

Empolgação e confiança

O palco do Olímpico recebeu os levantadores P.A. Chaves, Leonardo Castelo, Felipe Júnior e o rei David Assayag, este último tendo se apresentado com a Batucada. A animação foi da torcida oficial, Comando Garantido, com as coreografias sendo executadas pelo corpo de dançarinos do Garantido Show. A trilha musical foi executada do início ao fim pela talentosa banda Garantido, formada só por músicos experientes.

O clima foi últimos detalhes e pé na arena, já que Manaus envia parte dos integrantes do espetáculo que o Garantido apresenta na arena. Batuqueiros, dançarinos e componentes da torcida oficial vão daqui para Parintins já no fim da próxima semana. David Assayag, uma das forças do time de vozes encarnadas, diz que a temporada de ensaios deste ano foi melhor do que a do ano passado. “A festa ficou muito mais agitada, a gente lotou os currais, os ensaios do Garantido ficaram totalmente lotados e hoje, aqui no Olímpico, a mesma coisa. As toadas do Garantido estão na boca do povo e isso é importante pra fazermos uma grande festa, no festival, em Parintins”, afirmou David.

Avaliação Geral

Responsável por representar a diretoria do Boi Garantido, em Manaus, o Movimento Amigos do Garantido foi o organizador dos seis Currais realizados no Sambódromo, com entrada gratuita, e mais a Feijoada do MAG, no último dia 8 de junho. A presidente do MAG, Cláudia Santos, confirma o saldo positivo da temporada.

“Ano passado, a gente vinha saindo de uma pandemia. Então assim, foi um trabalho de reconstrução, de chamar os patrocinadores novamente. Esse ano foi um ano atípico, porque foi o ano do boom, do boi-bumbá Garantido, do boi Contrário, também. Eu vou te falar que para os dois bois foi assim. Nós sentimos a diferença. Só temos que agradecer o apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, da Amazonastu, de todos os órgãos que ajudam os patrocinadores, dos nossos apoiadores, nossos associados (do MAG) que fizeram que acontecesse esse boom novamente. Eu só me sinto imensamente grata e feliz por essa nossa reparada”, afirmou Cláudia Santos.

Último evento

Com a temporada de eventos musicais encerrada, o calendário fecha no próximo dia 23, domingo, com a carreata de despedida “rumo à Parintins”. O evento terá concentração às 12h, na avenida do Samba, onde ficam localizados os barracões das escolas de samba do grupo especial, ao lado do sambódromo. Os carros mais enfeitados, a maior bandeira, moto mais ornamentada, por exemplo, são categorias que serão premiadas no final do percurso.

Os associados do Movimento Amigos do Garantido partem no barco fretado exclusivamente pelo MAG, rumo a Parintins, no dia 24 de junho, segunda-feira, para engrossar a massa de torcedores que irá torcer e fazer o Garantido chegar ao seu 33º títulos do Festival de Parintins.

Fotos: Eduardo Cavalcante

Leia mais

Toadas dos bois-bumbás animam aulão gratuito de Aeroboi, em Manaus

Academia promove aulão ao ritmo de Boi Bumbá, como ‘esquenta’ para o Festival de Parintins