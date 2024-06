Caçamba perde controle e mata adolescente atropelada no Nova Cidade, em Manaus

Motorista do caminhão também precisou ser levado ao SPA para receber atendimento médico

Manaus (AM) – O condutor de uma caçamba perdeu o controle do veículo e matou uma estudante de 14 anos, em frente à Escola Estadual Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho, que fica localizada na Avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão pertence a uma empresa de material de construção, e o motorista perdeu o controle do veículo, batendo em 5 carros, e atropelado a vítima.

A adolescente chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no trajeto para a unidade de saúde da capital. O motorista da caçamba foi levado ao SPA Galiléia para receber atendimento médico.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para orientar motoristas que trafegavam na via pública.

Foto: Reprodução

