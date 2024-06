‘Basílio’ é preso em João Pessoa após diversos homicídios em Manaus

João Pessoa (PB) – Mohamed Bashir Junior, de 36 anos, conhecido como “Basílio”, considerado um dos criminosos mais procurados pela Justiça do Amazonas, foi preso no bairro Gramame, em João Pessoa, Paraíba.

Em coletiva de imprensa, o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou o trabalho realizado pelas equipes da DEHS, Seai, Polícias Civil e Militar da Paraíba pelo êxito na operação que resultou na prisão do último foragido da Operação Tribunal do Crime, deflagrada em 2018, pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

“Iniciei essa investigação na época em que eu era diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e foi identificado na comunidade da União, mais especificamente em uma área conhecida como Buritizal, uma espécie de ‘tribunal do crime’. Os criminosos sequestravam as vítimas, matavam, esquartejavam e enterravam no local”, informou o delegado-geral adjunto.

Segundo Torres, na época, com a ajuda do canil, os policiais conseguiram localizar três corpos. As investigações em torno da morte das vítimas apontaram a participação de várias pessoas, entre elas “Basílio”. Naquele local, os criminosos se reuniam em uma casa onde cometiam os crimes, tudo por conta de uma disputa relacionada ao tráfico de drogas.

“A partir de então, a Polícia Civil já deflagrou várias operações nessa localidade, inclusive uma no início deste ano, ocasião em que foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão”, afirmou Torres.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o autor é responsável por diversos crimes ocorridos na capital, desde 2016. Contra ele constavam cinco mandados de prisão por homicídio.

“O primeiro crime ocorreu em fevereiro de 2016, quando Basílio e seu grupo criminoso tiraram a vida de Rodrigo Aroldo Ramos de Matos, no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, com diversos disparos de arma de fogo. A motivação do crime foi uma dívida de tráfico que Rodrigo tinha com o grupo criminoso”, disse o delegado.

Em relação ao segundo crime, Basílio e seus comparsas mataram, em janeiro de 2018, na comunidade União, bairro Parque 10, uma vítima pertencente a uma facção rival. Dessa vez, com requintes de crueldade, a vítima foi submetida a intensa tortura, incluindo espancamentos, facadas, disparos de arma de fogo e, por último, foi decapitada pela organização criminosa.

“Em janeiro de 2023, ele foi o mandante da morte de um homem identificado como Paulo Júnior, que era um cidadão honesto, simples, de boa família, mas que infelizmente se envolveu com uma ex-namorada de um suposto traficante da comunidade. Esse criminoso não aprovou o relacionamento e levou ao conhecimento de Basílio, que autorizou seus soldados a executá-lo”, falou Cunha.

Trabalho integrado

O secretário executivo adjunto de Inteligência (Seai/SSP-AM), Divanilson Cavalcanti, enfatizou que 80% dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas. Ele destacou o apoio integrado das forças policiais da Paraíba, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e a colaboração da inteligência da Paraíba, que também faz parte desse trabalho.

“A estratégia da Seai é apoiar as outras agências de inteligência para que sejam retiradas de circulação tanto a liderança que está fora do Estado, como a liderança no município e no bairro da União”, destacou o secretário.

Mohamed Bashir Júnior responderá por homicídio qualificado e tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

