Espetáculo azul e branco: Caprichoso realiza primeiro ensaio técnico e emociona o torcedor azulado

O Boi Caprichoso apresentou parte do espetáculo “Cultura – O Triunfo do Povo” e emocionou o público que foi ao curral Zeca Xibelão na noite desta terça-feira, 18. Com elenco todo reunido, o bumbá realizou o primeiro ensaio técnico de arena e mostrou a força na busca pelo título de campeão do Festival de Parintins 2024.

Empolgante, dinâmico e emocionante, o show mostrou o padrão Caprichoso de excelência na apresentação artística, musical, cênica e coreográfica. Marujada, povos indígenas, itens individuais, vaqueirada, bailado, corpo cênico, Raça Azul e todos os grupos de apresentação mostraram o resultado dos ensaios que já duram mais de três meses. É o primeiro dos quatro ensaios técnicos programados pela diretoria azulada e Conselho de Arte.

Marcação de espaço, tempo de apresentação, execução das coreografias e demais ações de organização do conjunto folclórico foram observadas neste momento de preparação. “Nós estamos superfelizes com o resultado. Estamos dentro de tudo aquilo que foi programado, dentro do tempo, uma sequência maravilhosa, um repertório maravilhoso. Estamos superfelizes!”, avaliou o diretor de arena Edwan Oliveira.

O apresentador do Caprichoso, Edmundo Oran, revela que este também é o momento de sentir a energia do boi e da nação azul e branca. “Energia maravilhosa. A galera cantando as toadas, a marujada afinada, todos os nossos itens, cada um fazendo o seu trabalho divinamente bem e com certeza vamos ter o sucesso nas três noites de apresentação”, disse satisfeito.

O presidente Rossy Amoedo expressou sua satisfação com o primeiro ensaio.

“A gente transformou o ensaio técnico numa linda apresentação. O Caprichoso brincou de boi, nossos itens, nossa marujada, todos os nossos segmentos e se tornou um dia muito festivo e especial pro primeiro ensaio técnico. Estamos seguros de tudo aquilo que vamos apresentar”, destacou o presidente.

Doação de alimentos

O bumbá também aproveitou para arrecadar alimentos para seu corpo artístico. O torcedor azulado que foi ao curral contribui com um quilo de alimento, que serão destinados aos grupos que vem de outros municípios e fazem parte da apresentação do espetáculo “Cultura – O triunfo do povo”.

Para o segundo ensaio técnico desta quarta-feira, 19, a entrada será um quilo de feijão ou um pacote de leite.

