Dupla venezuelana tenta matar homem por dívida e é presa em Tapauá

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na terça-feira (18), Elio Augusto Guevara Olivares, 20, e Elking Gabriel Reys Coraspe, 22, por tentativa homicídio contra um homem de 36 anos. Os indivíduos, ambos de nacionalidade venezuelana, foram presos em locais distintos do município.

Conforme a delegada Kelly Souto, da 64ª DIP, a dupla perseguiu a vítima em uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo contra o homem, que foi levado com ferimento no peito ao hospital da cidade.

“O homem foi transferido para unidade hospitalar de Manaus, em estado grave. Após o crime, a dupla fugiu e, durante diligências ininterruptas pela madrugada, as equipes policiais os encontraram pela manhã em locais diferentes, uma vez que eles se separaram para confundir o trabalho policial”, disse.

Segundo a delegada, os criminosos confessaram que a motivação do delito teria sido uma dívida de R$ 600 que a vítima tinha com eles. Além disso, em consulta no sistema, foi constatado que Gabriel já tem passagem por posse de drogas na polícia venezuelana.

“Na ocasião, apreendemos três aparelhos celulares de propriedade dos indivíduos. Agora nosso trabalho está focado em encontrar a arma utilizada no crime, para que possamos fechar o Inquérito Policial (IP) com toda materialidade”, explicou.

Procedimentos

Elio Augusto Guevara Olivares e Elking Gabriel Reys Coraspe responderão por tentativa de homicídio e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

