Vigilante é flagrado estuprando paciente sedada em clínica

A Polícia Civil de Pernambuco indiciou o vigilante de um hospital de Camaragibe (PE), pelo estupro de uma paciente da unidade de saúde. O caso ocorreu em novembro de 2023, e o abusador segue foragido.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na sala onde a mulher estava deitada em uma maca e sedada. Ele passou as mãos embaixo do cobertor da vítima, que, mesmo sob efeito de medicações, estava acordada na hora do abuso.

A paciente estava internada no hospital para realizar tratamentos psiquiátricos.

Em nota, o Hospital Reluzir de Pernambuco, se pronunciou. A equipe comunicou que “sobre o autor do fato, é importante colocar que ele trabalhava há apenas dois meses no local, bem como exercia sua função na jornada 12×36 e havia saído do local às 07h00min. Assim, ainda na própria sexta-feira, o Hospital desligou o autor, fornecendo às autoridades policiais todos os endereços e telefones dele.”

A unidade de saúde finalizou informando que “lamenta profundamente o ocorrido e se coloca à disposição da Polícia Civil de Pernambuco e órgãos judiciários, para que o fato seja devidamente solucionado, com o rigor e sigilo que o caso exige.”

