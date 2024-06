PC-AM captura foragido de Pernambuco envolvido em latrocínio de meio milhão em 2016

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), capturou na terça-feira (17), Cláudio Alberto da Silva, conhecido como “Scania”, condenado a 18 anos de reclusão por envolvimento no latrocínio do comerciante Laelson Bezerra da Silva, de 67 anos. A vítima foi morta com quatro tiros no dia 1º de novembro de 2016, no município de Goiana, em Pernambuco.

Em coletiva de imprensa, o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, relatou que Cláudio liderava um grupo criminoso especializado em roubos no Nordeste do país. Na ocasião do crime, Cláudio e mais três indivíduos, já presos, abordaram a vítima em frente à sua casa, anunciaram o roubo e subtraíram uma quantia de R$ 500 mil de Laelson.

“Cláudio Alberto da Silva Júnior, de 28 anos, que é filho de ‘Scania’, também participou da ação criminosa, juntamente com o segurança dele. Ambos foram presos durante a Operação Sicário, deflagrada no estado de Pernambuco pela polícia local. ‘Scania’ fugiu para Manaus com o dinheiro roubado e abriu um restaurante de comidas típicas nordestinas”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, a equipe de investigação de Pernambuco tomou conhecimento de que o infrator estava morando em Manaus e acionou a PC-AM, que deu início às investigações que resultaram na identificação e captura do autor.

“O homem se mostrou surpreso no momento de sua prisão, alegando a todo momento que quem cometeu o crime foi seu irmão e o segurança, que já está preso”, completou o delegado.

Procedimentos

Cláudio Alberto da Silva passará por audiência de custódia e deve ser recambiado ao estado onde cometeu o crime.

