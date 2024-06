Passageira bêbada chuta rosto de motorista de aplicativo durante corrida; VÍDEO

Um motorista de aplicativo identificado como Matheus Mendes, foi agredido por uma passageira que estava alcoolizada com chute no rosto, durante uma corrida. O caso aconteceu no sábado (15), em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

De acordo com o motorista, a passageira estava acompanhada de uma amiga, ambas haviam acabado de sair de uma festa. No momento em que as duas entraram no carro, ele percebeu que elas estavam alteradas, mas decidiu aceitar a corrida por conta do percurso que era curto.

“Quando eu cheguei até o local para buscá-las, percebi que elas estavam muito embriagadas e já tinham vomitado. Eu falei que levaria, mas cobraria uma taxa de R$200 caso sujassem o carro”, narrou o motorista.

Nas imagens feita por uma câmera que está dentro do carro, é possível ver a mulher empurrando o banco com o pé, enquanto a amiga tenta controlar a situação. Em um momento, a passageira acaba acertando um chute no rosto do condutor.

Segundo Matheus, ele estacionou, pediu que as passageiras saíssem do carro e encerrou a corrida antes do destino final. “Eu fiquei chateado, foi a primeira vez que me agrediram”, contou.

