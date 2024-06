Morre Donald Sutherland, Snow de ‘Jogos Vorazes’, aos 88 anos

O ator Donald Sutherland, mais conhecido por interpretar o presidente Snow nos filmes da franquia “Jogos Vorazes”, morreu nesta quinta-feira (20), aos 88 anos. A informação foi confirmada por Kiefer Sutherland, filho do artista.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Kiefer Sutherland lamentou a morte do pai e publicou uma declaração sobre sua trajetória.

“Com o coração pesado, digo-lhes que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixou intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida.”

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT