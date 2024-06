Campanha contra abandono e maus-tratos aos animais é realizado em áreas do Prosamin+, em Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas está promovendo uma campanha contra o abandono e os maus-tratos aos animais. Serão realizadas palestras em escolas das comunidades da Sharp, zona leste, e da Manaus 2000, zona sul, onde estão acontecendo as obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

Também está previsto um treinamento conduzido pela Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam), que será realizado na sexta-feira (21), na UGPE.

O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, reforça o compromisso ambiental dos programas e o cuidado com os animais. “As ações que estamos realizando visam à proteção dos animais, evitam o abandono, impedem que sejam transmissores de zoonoses e proporcionam mais qualidade de vida, prevenindo problemas de saúde pública”, disse.

Outras ações

Durante todo o mês de junho, a UGPE vem realizando ações em apoio ao Dia do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 deste mês. Na programação estão palestras nos canteiros de obras, nas escolas, sessão de cinema ambiental e visita dos alunos da Universidade Luterana (Ulbra) às obras do Prosamin+, através do programa “Tô na Obra”.

O subcoordenador Ambiental da UGPE, Otacílio Cardoso, destaca a importância de envolver a comunidade nas atividades do órgão para estimular boas práticas em relação ao meio ambiente e às pessoas.

“Preparamos uma programação focada no cuidado com o meio ambiente, incluindo ações práticas que demonstram esse compromisso, como por exemplo doações de mudas de plantas entre outras atividades”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

